ГПУ повідомила про підозру екс-начальнику Миколаївського морського порту

Генпрокуратурою повідомлено про підозру колишньому начальнику Миколаївського морського порту Василю Капацині у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, «досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник ДП «Миколаївський морський торговельний порт» у 2006 році, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та представника приватного підприємства, надаючи недостовірні відомості до Міністерства транспорту та зв’язку про походження земельної ділянки, посприяв комерційній структурі у незаконному та безоплатному вилученні земельної ділянки порту (частина перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалах порту) площею 15 500 кв. м, створеної за рахунок державного порту, вартість будівництва якої становить понад 2,6 млн грн, чим спричинив державі тяжкі наслідки».

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За результатами досудового розслідування колишньому начальнику ДП «Миколаївський морський торговельний порт» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (зловживання владою або службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів) КК України, зазначила Сарган.

На даний час вирішується питання про обрання судом підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сарган також додала, що за скоєні кримінальні правопорушення колишньому начальнику порту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.