ГПУ провела понад 60 обшуків у трьох областях у справі щодо діяльності Одеської митниці

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України», правоохоронцями одночасно проведено понад 60 обшуків на території Київської, Одеської та Львівської областей.

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Як зазначили в ГПУ, «у провадженні слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ перебуває кримінальне провадження стосовно службових осіб Одеської митниці ДФС, які діючи за попередньою змовою між собою, в інтересах третіх осіб, у період з листопада 2015 року по листопад 2016 року, всупереч міжнародного та національного законодавства до визначеного переліку суб'єктів господарювання, можливо, створювали умови для здійснення оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості, що, в порівнянні з іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, призводило до надання їм незаконних переваг, недонадходження у значних розмірах митних платежів до державного бюджету і таким чином зумовило спричинення державним інтересам тяжких наслідків на суму близько 6,92 млн грн».

Крім того, йдеться у повідомленні, службові особи Одеської митниці та фізичні особи, суб’єкти господарювання, інспектори митних постів Одеської митниці, «діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють можливе безперешкодне переміщення груп товарів через митну територію України за одержання систематичної неправомірної вигоди». Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що правоохоронці намагаються провести обшуки у її квартирі.