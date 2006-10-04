На території Луцького замку виявили унікальне поховання

Волинські археологи під час розкопок на території Луцького замку 3 жовтня виявили унікальне поховання ХІІ століття.

Його сенсаційність полягає в тому, що це своєрідне поєднання християнського і язичницького звичаїв, повідомив кандидат історичних наук, директор Волинської філії охорони археологічної служби Інституту археології НАН України Віталій ШКУРОПАД.

Він розповів, що при розчистці критого старого храму, де потім був костьол, який згорів у 18 ст., при земляних роботах були виявлені рештки поховання. Виявилося, що це поховання належить до давньоруського часу – ХІІ ст. “Але найцікавіше те, що це поховання - своєрідне поєднання християнського і язичницького звичаїв. Там знаходиться оригінальний супровідний матеріал, який у християнських похованнях неприпустимий. Там був горщик біля голови кістяка, а також ще уламки кераміки, інша символіка», - сказав археолог.

За словами В.ШКУРОПАДА, ще впродовж тижня триватимуть відновлювані та земляні роботи на території Луцького замку, археологи очікують нових знахідок - якщо не сенсаційних, то дуже важливих для історії.

Дослідження проводить Волинська філія охорони археологічної служби Інституту археології НАН України.