Передача ув’язнених з ОРДЛО в Україну частково відбувається, "ДНР" передала вже 130 осіб – АП

Керівник Департаменту з питань помилування Адміністрації президента Олександр Букалов зазначає, що процес передачі ув’язнених з окупованого Донбасу частково відбувається, всього так звана «ДНР» передала для відбування покарання в місцях позбавлення волі в Україні близько 130 засуджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Букалов повідомив на брифінгу в Києві.

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«Близько 130 осіб (засуджених) було передано Україні з «ДНР», і тут зусилля докладала уповноважена Верховної Ради з прав людини. З так званої «ЛНР», наскільки я знаю, нікого не передають», - заявив він.

«Я знаю, що в тих засуджених вимагають хабарі за те, щоб потрапити в список для переведення в Україну. Це відбувається, але процес не масовий, і частково, раз за разом, порціями засуджені переводяться і відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні», - додав Букалов.