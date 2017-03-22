Правки Чорновол в закон про е-декларування загрожують встановленням в Україні корупційної диктатури - журналіст

22:26, 22 березня 2017
Суспільство
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На думку журналіста Олега Сухова, поправки нардепа Тетяни Чорновол до закону "Про запобігання корупції" призведуть до фактичної диктатури.

фото УНІАН

Сьогодні Антикорупційний комітет Верховної Ради схвалив поправки, які, у разі прийняття парламентом, призведуть до фактичної диктатури – повного контролю "правлячих клептократів" над ЗМІ та громадськими активістами. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Олег Сухов.

"Ці поправки за ступенем абсурду й ідіотизму нічим не відрізняються від диктаторських законів 16 січня 2014 року і дуже схожі на закон про іноземних агентів в напівтоталітарній Росії, який фактично знищив там неурядові організації", - вважає Сухов.

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За його словами, у "будь-якій нормальній країні" декларації подають лише державні службовці, яких має контролювати суспільство. "В Україні ж топ-корупціонери намагаються знищити антикорупціонерів, блокуючи їх діяльність та фабрикуючи проти них справи", - зазначає журналіст.

Зокрема, поправки до законопроекту передбачають, що громадських активістів та редакторів ЗМІ зобов'яжуть подавати електронні декларації. У разі неподання або надання невірної інформації пропонується ввести кримінальну відповідальність, а їхня діяльність може бути заблокована.

Сама Чорновол у коментарі до посту Сухова заявила, що "чесному антикорупціонеру, чесному редактору ЗМІ, чесному члену громадської ради при держструктурі не складе проблем заповнити е-декларацію".

У відповідь на це Сухов заявив, що активісти не є держслужбовцями і нікому не зобов'язані пояснювати свої активи, "тому що це не справа влади лізти в їх будинки (влада може це робити тільки у випадку вчинення злочину)". Також журналіст переконаний, що метою подібних ініціативи є не встановлення реальних злочинів активістів, а фабрикація проти них справ "на основі уяви лояльного клептократії слідчого".

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти в цілому президентський законопроект №6172 про внесення змін до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити в законопроекті, щоб електронні декларації подавали, зокрема, і кандидати в депутати, головні редактори та засновники ЗМІ, керівники органів громадських об'єднань, що здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням корупції, а також представники громадських рад та рад доброчесності при держорганах.

Нардеп Єгор Соболєв підкреслив, що цей законопроект повинен стосуватися, як це і передбачалося, тільки військовослужбовців. У той же час було відзначено, що правки з її ініціативами будуть винесені на розсуд парламенту.

Пізніше з цього приводу знову велися дискусії. Зокрема, пропонувалося підтримати ці пропозиції, виключивши із запропонованого Чорновол переліку представників ЗМІ. Кілька її правок ставилися на голосування, але остаточно так і не зрозуміло, що саме було підтримано або відхилено, і в якій частині. Самі члени комітету уточнювали у головуючого прийняті рішення.

Після засідання комітету Соболєв уточнив, що з питанням декларацій для ЗМІ виникла плутанина, оскільки поправка з самим введенням декларацій підтримана не була, але в той же час була підтримана поправка з порядком такого декларування.

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Теги: #декларування