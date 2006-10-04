Уряд домовився з нафтотрейдерами про ціни на світлі нафтопродукти

Уряд домовився з нафтотрейдерами про зниження роздрібних цін на світлі нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр з питань ТЕК Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні експертно-аналітичної групи при Кабміні. А.КЛЮЄВ уточнив, що уряд досяг домовленості про можливе поетапне зниження цін на бензин марки А-95 до 4 грн. 10 коп. за літр, дизпальне – до 3,95 грн./літр з можливістю подальшого зниження з урахуванням світової кон`юнктури, а також бензину А-80 до рівня 3,8 грн./літр.

А.КЛЮЄВ спрогнозував, що зниження цін до вказаного рівня слід чекати в найближчі сім-десять днів.

«Ми знайшли повне взаєморозуміння з нафтотрейдерами і з компаніями, які працюють на нафтовому ринку і сподіваємось, що в найближчі тиждень-десять днів ціни досягнуть цього рівня», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, за словами віце-прем`єр-міністра, на засіданні експертно-аналітичної групи обговорювався також ряд законопроектів нафтопереробної галузі. Зокрема, законопроекти стосуються тарифів, а також умов стимулювання нафтопереробних підприємств для проведення реконструкції НПЗ.

Крім того, під час засідання обговорювалися питання, пов`язані з неконкурентними діями деяких нафтотрейдерів на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів і питання якості реалізовуваної продукції.