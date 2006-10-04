Олександр Дубілет про плани ”Приватбанку”

Частка «ПриватБанку» на ринку студентських карт становить 40%

Частка КБ «ПриватБанк» на ринку студентських карт становить 40%. Про це повідомив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ під час сьогоднішньої онлайн прес-конференції.

Відповідаючи на питання про можливе створення універсальної картки, яка може бути як грошовим рахунком, так і студентським квитком, голова правління банку відзначив, що реалізація таких програм в Україні – перспектива 3-4 років.

Довідка УНІАН. На 1 вересня 2006 року КБ «ПриватБанк» випустив 10,9 млн. пластикових карт (34% загальної кількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карт банку працює 3 211 банкоматів (26% загальної кількості українських банкоматів), 18 803 POS-терміналів (56% еквайрингової мережі). Національна мережа банківського обслуговування «ПриватБанку» включає 2 214 філій і відділень на всій території України.

Через систему «Приват24» можна відправити заявку на отримання кредитної карти

Через систему «Приват24» вже сьогодні можна відправити заявку на отримання кредитної карти. Про це повідомив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ під час сьогоднішньої онлайн прес-конференції.

Як повідомляється на сайті банку, впродовж 1-3 днів після подання заявки на кредитну карту менеджер сповістить клієнта про результати її розгляду. Після того, як карту буде виготовлено (упродовж 5 днів), з клієнтом буде узгоджено дату і час підписання договору і отримання карти.

Для тих, хто не є клієнтом «ПриватБанку», для отримання кредитної картки необхідно звернутися до одного з відділень банку.

Довідка УНІАН. "Приват24" – система електронного банкінгу. За допомогою цієї системи клієнти можуть у режимі реального часу здійснювати контроль своїх коштів, а також проводити платежі зі свого розрахункового рахунку, пластикової карти і т.п.

«ПриватБанк» до кінця 2006 року планує довести кількість депозитних банкоматів до 50, в 2007 – подвоїти їх кількість

«ПриватБанк» до кінця 2006 року планує довести кількість депозитних банкоматів до 50, в 2007 році – подвоїти їх кількість. Про це повідомив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ під час сьогоднішньої онлайн прес-конференції.

Зокрема, про депозитні банкомати А.ДУБІЛЕТ відзначив: «Про популярність поки що складно говорити. Ці машини коштують 20-30 тисяч доларів, їх встановлення виправдане там, де є реальна потреба в таких послугах – у поповненні рахунку, погашенні кредиту. Поки що там, де вони встановлені, біля таких АТМ черги, особливо у вихідні».