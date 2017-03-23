Порошенко вважає не випадковим, що вбивство Вороненкова відбулося в один день з диверсією у Балаклії

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

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Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю не випадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

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Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. У своюя чергу, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів.

Також сьогодні центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.