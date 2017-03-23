У вбивці Вороненкова знайшли документи громадянина України, але ГПУ сумнівається у їх справжності

У кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, при собі було службове посвідчення, зараз правоохоронці перевіряють його справжність. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив під час термінового брифінгу.

Читайте такожПравоохоронці відслідковують автівку, яка підвезла кілера на місце вбивства Вороненкова

"Його особа проходить перевірку, як і його документи. Документи були при ньому… За документами – так (громадянин України – ред.). Зараз встановлюємо, чи справжні ці документи", – заявив Луценко.

Водночас генеральний прокурор заявив, що здивований тим, що кілер взяв з собою документи на злочин, а тому не виключив провокації. При цьому він відмовився назвати, яке саме це було посвідчення.

"Я рідко зустрічав кілера, який із собою брав би службове посвідчення. А цей узяв. Тому я і кажу про ймовірність нової “візитки Яроша", - зазначив Луценко.

"Я застерігаю вас, що будуть вкидання, аби відвести слідство і суспільну думку від оголошених нами версій. Я не сумніваюсь, що буде використано імовірні "візитки Яроша" нібито на місці подій, що буде розказано, яким жахливим економічним злочинцем був убитий…" – додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер дістали поранення. За даними генпрокурора Юрія Луценка, кілер перебуває на межі смерті через скрізний постріл в голову.