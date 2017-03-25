Рух залізничного транспорту на станції Балаклія відновлено – голова РДА

17:12, 25 березня 2017
Суспільство
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 Уночі 23 березня в Балаклії загорівся та детонував військовий арсенал.

Фото УНІАН

Рух залізничного транспорту на станції Балаклія в Харківській області, який було припинено через вибух боєприпасів на військових складах, відновлено.

Про це повідомив голова Балаклійської районної державної адміністрації Степан Масельський на своїй сторінці у Facebook.

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«О 14-30 відновлено рух поїздів станцією Балаклія», - написав Масельський.

Як повідомляв УНІАН, уночі 23 березня в Балаклії загорівся та детонував військовий арсенал. Внаслідок вибухів загинула одна жінка, ще кілька людей отримали поранення.

З Балаклії та прилеглих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

До цього часу частина Балаклії залишається забрудненою вибухонебезпечними предметами. Туди заборонено повертатися місцевим мешканцям.

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Теги: #Балаклія