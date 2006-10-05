Для просування послуг Приватбанк максимально задіє банкоматну мережу

«ПриватБанк» має намір максимально використовувати свою банкоматну мережу для просування банківських послуг. Про це заявив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ під час онлайн прес-конференції.

«Банкомати в даний момент є найкращими продавцями послуг у світі, ми максимально використовуватимемо нашу банкоматну мережу для просування банківських послуг», - сказав О.ДУБІЛЕТ.

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Winсor Nixdorf поставить КБ «ПриватБанк» 1000 банкоматів. За словами голови правління банку, 100 з них буде направлено на переоснащення вже встановлених, а 900 - буде встановлено по території України.

О.ДУБІЛЕТ відзначив, що всі встановлені «ПриватБанком» банкомати дозволяють працювати з чіповими картами.

У продуктовому ряду надання банківських послуг за допомогою сучасних технологій, окрім банкоматної мережі, «ПриватБанк», серед іншого, має систему електронного банкінгу «Приват24». Також нещодавно банк запровадив для своїх клієнтів послугу здійснення комунальних платежів за допомогою телефонного зв`язку.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

За даними банку, на 1 вересня 2006 року кредитний портфель банку становив 21,8 млрд. грн., що на 5,7 млрд. грн. (35,4%) більше від показника на початок року. Чисті активи банку за 8 місяців ц.р. зросли на 5,9 млрд. грн. і становлять 27,9 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 вересня 2006 року становив 1,582 млрд. грн., власний капітал - 2,751 млрд. грн. (зростання з початку року на 12%).

Фінрезультат «ПриватБанку» за підсумками січня-серпня ц.р. становить 244,5 млн. грн.

На 1 вересня 2006 року КБ «ПриватБанк» випустив 10,9 млн. пластикових карт (34% загальної кількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карт банку працює 3 211 банкоматів (26% загальної кількості українських банкоматів), 18 803 POS-терміналів (56% еквайрингової мережі). Національна мережа банківського обслуговування «ПриватБанку» включає 2 214 філій і відділень на всій території України.

Співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мають рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Частка прямої участі кожного становить 38,76%, опосередкованого - 16,29%. При цьому більше ніхто з власників не має частки 10 або більше відсотків статутного капіталу.