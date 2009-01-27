Ющенко вважає, що у справі Гонгадзе пора турбувати «вищі щаблі влади»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що найближчим часом правоохоронцям вдасться затримати людину, яка може дати свідчення про замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у Брюсселі.

Коментуючи розгляд справи Г.Гонгадзе сьогодні на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що останніми роками Україна робить все для того, аби завершити розслідування цієї справи. Він нагадав, що вбивці журналіста затримані й відбувають покарання. За його словами, тепер необхідно розслідувати другу частину справи – щодо замовників.

«Всі розуміють, що мова йтиме про вищі щаблі влади», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що на сьогодні проблема полягає в тому, що, можливо, єдина людина, яка б могла дати свідчення, знаходиться в міжнародному розшуку.

За його словами, надходила інформація, що ця людина певний час перебувала в Ізраїлі та інших країнах Західної Європи.

«Я сподіваюсь, що спільними зусиллями, в тому числі Інтерполу, ми знайдемо цього злочинця», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що для нього справа Г.Гонгадзе була і залишається одним з пріоритетів, і Україна докладе всіх зусиль для якнайшвидшого завершення її розслідування.

Довідка УНІАН. Опозиційний журналіст Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року в Києві. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом його убивства.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.