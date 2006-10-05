У Київській області вбита чиновник держадміністрації

У лісі неподалік від села Маковище Макарівського району Київської області 1 жовтня знайдено обгоріле тіло заступника начальника відділу документального забезпечення Київської міської державної адміністрації Олени Терентьєвої.

Про це повідомляє сьогодні газета «Сегодня».

За інформацією видання, 29 вересня О.Терентьєва виїхала до своєї матері, але в рідне село вона так і не приїхала. Грибники знайшли її тіло 1 жовтня в канаві в лісі.

За словами начальника Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Київській області Миколи ЖУКОВИЧА, жінка загинула від удару в шию гострим предметом. Можливо, припустив він, це був багнет-ніж, штир або інший подібний предмет. Вбивця намагався спалити тіло. Але це йому з якихось причин не вдалося.

Причини нападу на Е.Терентьєву встановлюються, але правоохоронні органи не виключають, що це було пограбування. Зараз міліція перевіряє всіх раніше судимих жителів Макарівського району на можливу причетність до злочину.