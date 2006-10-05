Ташлицьку ГАЕС добудують до 2009 року

Україна має намір добудувати Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію до 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам під час урочистостей з нагоди введення в експлуатацію першого гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.

"В цілому, ставитимемо завдання завершити будівництво до 2009 року", - сказав прем`єр.

За його словами, Кабінет Міністрів сподівається завершити будівництво другого гідроагрегату і першої черги будівництва в цілому на початку другого кварталу 2007 року. "Ми забезпечимо 100%-е фінансування", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр зазначив, що в 2007 році розпочнеться будівництво другого пускового блоку ГАЕС на 300 МВт. Уряд планує передбачити на ці цілі 800 млн. грн. із держбюджету, а також включаючи інвестиційну надбавку.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає правильним ухвалення рішення про зняття мораторію на будівництво ГАЕС. Він зазначив, що прибуток ГАЕС буде направлений на розвиток регіону.

Голова уряду додав при цьому, що для уряду є важливим дотримання екологічних норм і здоров`я людей при будівництві ГАЕС.

Ташлицька ГАЕС розташована на р. Південний Буг у Миколаївській області. Її проектна встановлена потужність становить 906 МВт у турбінному режимі і 1494 МВт - у насосному. Станція входить в Південно-Український енергокомплекс, у складі якого також Південно-Українська атомна електростанція (АЕС) і Олександрівська мала гідроелектростанція.

Будівництво станції розпочалася в 1981 році. Пусковий комплекс Ташлицької ГАЕС включає два гідроагрегати, сумарна встановлена проектна потужність яких у режимі генерації електроенергії становить 302 МВт, у насосному режимі - 433 МВт. Вартість пускового комплексу - 1,028 млрд. грн.