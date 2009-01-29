Росії потрібний потужніший газопровід з Туркменії

Туркменія запропонувала збільшити потужність Прикаспійського газопроводу. Як зазначено в офіційному повідомленні уряду Туркменістану, така пропозиція була озвучена 28 січня в Астані під час тристоронньої (держконцерн "Туркменгаз", ВАТ "Газпром" і національна компанія Казахстану "Казмунайгаз") зустрічі щодо реалізації цього проекту.

У повідомленні наголошується, що сторони переговорів констатували зацікавленість у прискоренні будівництва газопроводу.

"В рамках обговорення конкретних кроків в цьому напрямі туркменська сторона за дорученням президента Гурбангули Бердимухаммедова виступила з ініціативою збільшити потужність Прикаспійського газопроводу, зокрема за рахунок вуглеводневої сировини, що постачається з туркменських родовищ", - йдеться в повідомленні.

Туркменська сторона не виключає, що для виконання зобов`язань із збільшення потужності Прикаспійського трубопроводу і забезпечення ресурсної бази будуть залучені іноземні компанії, що працюють в Туркменістані на умовах угоди про розділ продукції (СРП), зокрема малайзійська Petronas.

Міжурядову угоду РФ, Казахстану і Туркменії щодо проекту будівництва Прикаспійського газопроводу було підписано 20 грудня 2007 р.

Спочатку передбачалося, що ним транспортуватимуться до 10 млрд куб. м за рік з Туркменії і до 10 млрд куб. м за рік з Казахстану. Проте в липні 2008 р. Газпром і влада Туркменії підписали угоду, яка передбачає збільшення потужності туркменської ділянки Прикаспійського газопроводу до 30 млрд куб. м. Таким чином, передбачуваний об`єм транспортування газу Прикаспійським газопроводом становитиме до 30 млрд куб. м за рік з Туркменії і до 10 млрд куб. м за рік з Казахстану.

При цьому Росія, Казахстан і Туркменістан заявили, що можуть розглянути можливість збільшення потужності Прикаспійського газопроводу з урахуванням розвитку своєї сировинної бази.

Будівництво газопроводу планується почати в другій половині 2009 р. і закінчити не пізніше 2010 р. Прикаспійський газогін пройде від компресорної станції "Белек" у Туркменії на березі Каспійського моря через Казахстан до російської газовимірювальної станції "Олександрів Гай" у Саратовській області. Його довжина становитиме близько 1700 км, з яких більше 500 км припаде на територію Туркменістану, і близько 1200 км - на Казахстан.

Проект передбачає будівництво нового газопроводу і реконструкцію існуючого газопроводу Окарем-бейнеу, який сполучає туркменські газові родовища з магістраллю Середня Азія - Центр (САЦ), а також самого САЦ.

Планувалося, що "Туркменгаз" розширить старий або збудує новий газогін до кордону з Казахстаном. Казахстан також зобов`язався збільшити потужності з транспортування за цим маршрутом.

Росія, зі свого боку, гарантувала закупівлю об`ємів газу і розширення САЦ на своїй території.

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