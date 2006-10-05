ВР знижує кворум для зборів акціонерів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму для проведення загальних зборів).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 236 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Юрій ВОРОПАЄВ зазначив, що даним законопроектом передбачається знизити планку кворуму на зборах акціонерів до 50% плюс одна акція.

Він зазначив, що на сьогодні існують протиріччя в законодавстві. Зокрема, передбачається, що на зборах акціонерів незалежно від форми власності необхідно, щоб були присутні понад 60% акціонерів, в той же час, коли для прийняття рішення на зборах достатньо більше 50% голосів акціонерів. Він зазначив, що це протиріччя призводить до великої кількості корпоративних спорів і ця невідповідність використовується «як раз саме рейдерами для захоплення підприємств». Він зазначив, що рейдери, тобто ті, хто володіють 10-20-відсотками акцій фактично зривають збори. Він зазначив, що тому запропоновано знизити планку кворуму на зборах.