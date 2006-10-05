Президент викликав до себе керівників силових відомств

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у зв’язку з убивством співробітника «5 каналу» викликав до себе керівників силових відомств.

Як повідомляє прес-служба Президента, до В.ЮЩЕНКА викликано генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голову Служби безпеки Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві сімома ножовими пораненнями убито співробітника "5 каналу" Євгена Опанасюка. Трагедія сталася о 14-й годині у Київському національному економічному університеті.

Слідчі не розголошують подробиць слідства, проте, за неофіційною інформацією, трагедія сталася у другому навчальному корпусі вузу, нападником був однокурсник Є.Опанасюка. Особу вбивці встановлено, проте не затримано. Триває слідство.