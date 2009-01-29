«Надра» і «Фінанси і Кредит» не віддають депозитів страховикам?

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) просить Національний банк України (НБУ) розглянути факти неповернення ВАТ КБкоштів депозитів страхових компаній, терміни погашення яких настали.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Держфінпослуг.

«Спостерігаються випадки, коли банки відмовляються виконувати свої зобов`язання за депозитними договорами при настанні терміну завершення таких договорів. За інформацією, яка надходить до Держфінпослуг від страхових компаній, ВАТ КБ «Надра» і ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит» не повернули грошові кошти страховикам після завершення терміну дії депозитних договорів», - сказано в повідомленні.

Комісія зазначає, що згідно з постановами Нацбанку №319 від 13 жовтня 2008 року «Про додаткові заходи щодо діяльності банків», а також №413 від 4 грудня 2008 року «про окремі питаннях діяльності банків», комбанки повинні виконувати свої зобов`язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті тільки у разі настання терміну завершення зобов`язань, незалежно від категорії контрагентів. Тим самим, для небанківських фінустанов доступ до своїх активів, розміщених на депозитних рахунках у банках, виявився неможливим аж до закінчення терміну договорів депозиту. Одномоментна зміна умов доступу до активів різко зменшила ліквідність резервів небанківських фінансових установ, призначених для розрахунків із клієнтами.

Держфінпослуг підкреслює, що в даний час, у зв`язку з неможливістю одержати кошти страхових резервів, які розміщені на депозитних рахунках, страховики не можуть здійснювати страхові виплати, що позначається на клієнтах компаній і призводить до втрати ними страхового захисту.

На думку Комісії, така ситуація підриває довіру до страхового ринку України в цілому, загрожує фінансовій платоспроможності кожної страхової компанії й здатна призвести до масового банкрутства страховиків.

За даними Держфінпослуг, на 30 вересня 2008 року близько 4,6 млрд. грн. страхових резервів розміщено на банківських депозитах, із них 575 млн. грн. - страхові резерви по страхуванню життя, що становить майже 50% вартості загального обсягу страхових резервів.