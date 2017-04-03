В Одесі активісти заблокували відділення "Альфа-банку" та "Сбербанку" (фоторепортаж, відео)

У центрі Одеси сьогодні активісти провели акцію протесту проти роботи в Україні банків країни-агресора, заклавши пінобетонними блоками вхід у відділення «Альфа-банку» і мішками з піском – «Сбербанку».

Як передає кореспондент УНІАН, активісти громадської організації «Автомайдан Одеси» у понеділок на машинах з прапорами України під'їхали до одного з відділень російського «Альфа-банку», що на перетині вулиць Пушкінської та Малої Арнаутської. Вони виклали стіну з пінобетонних блоків висотою приблизно 1 метр і облили фасад фінустанови червоною фарбою, яка, за їхніми словами, символізує кров.

Біля входу на стінах вони розклеїли листівки з інформацією про те, що ця банківська установа належить країні-агресору, і незабаром вона буде закрита, тому вкладникам необхідно терміново забирати свої гроші. Серед написів: «Увага! Це банк країни-агресора. Він фінансує окупантів. Цей банк не буде працювати в українській Одесі» та ін.

Потім активісти вирушили до відділення «Сбербанку», що на вулиці Жуковського. Тут вони зробили барикаду з кількох мішків з піском, розклеїли аналогічні листівки, облили фарбою фасад, а також поставили біля входу пляшку із займистою сумішшю («коктейль Молотова») та автомобільну шину. Крім того, активісти поставили манекен у військовій формі.

Після цього колона з близько 10 автомобілів попрямувала далі. Як пояснив УНІАН керівник організації Євген Резвушкін, в Одесі нараховується близько 20 відділень згаданих банків. Він зазначив, що активісти планують провести акції протесту біля більшої частини цих відділень.

Станом на 12.30, за словами Резвушкіна, активісти побували біля 6 відділень, де розклеювали листівки тощо.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ Володимира Путіна про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР», а також публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Після введення санкцій російський «Сбербанк» уклав договір про продаж 100% акцій дочірнього українського «Сбербанку» консорціуму інвесторів з участю латвійського «Норвік Банку», що підконтрольний російському бізнесмену Григорію Гусельникову, і приватній компанії з Білорусі.