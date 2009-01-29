Газові угоди навряд чи проіснують усі 10 років...

Договори про постачання та транзит газу на 2009-2019 роки, підписані НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", навряд чи проіснують без змін увесь той термін, на який вони укладалися. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив незалежний експерт із енергетичних питань Олександр НАРБУТ.

За його словами, будь-яка угода, що містить суттєві дисбаланси для якоїсь із сторін, має обмежений термін життя, оскільки, так чи інакше, цей дисбаланс має бути усунуто. «Його може бути усунуто шляхом модернізації угоди, її доопрацювання й, відповідно, підписання доповнень до угоди. Що стосується даного документа, то він суперечить міжурядовим угодам, які мають статус національного законодавства України та Росії, оскільки вони були ратифіковані парламентами обох країн. Йдеться про «Гарантії транзиту російського природного газу до Європи», підписані в 2001 році», - сказав експерт і додав: «Ці угоди мають достатньо довгий термін життя, вони не денонсувалися й продовжують діяти до 1 січня 2013 року. В них є дуже багато нюансів, зокрема, в них врегульовано питання, так званого, понадлімітного відбору газу й можливості такого відбору. В угоді передбачено розрахунки Росії за транзит російського газу до Європи в натуральному вигляді, шляхом постачання газу українському споживачу».

О.НАРБУТ переконаний, що відносно міжурядових угод по газу від 2001 року, так або інакше, доведеться ухвалювати рішення. «Або денонсувати ці угоди, або їх корегувати відповідно до останніх домовленостей. У цих угодах закладено механізм, який, на жаль, останні три роки не реалізується. Я маю зважаючи на підписання щорічного протоколу, яким регулюються основоположні пункти газового договору: ціна транзиту й вартості газу, що поставляється до України».

Крім того, за словами експерта, Конституція України дозволяє будь-якому громадянину звернутися до Конституційного Суду з аргументацією про анулювання тих угод, які порушують його права. “При цьому є промислові споживачі газу, чиї права такими угодами порушуються», - уточнив він.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни перегляду останніх газових угод із Росією, О.НАРБУТ зазначив, що «про це важко судити, проте, можливо, що промисловість, одержавши нові ціни й порахувавши свої бюджети, може вже цього року дати владі відповідне замовлення».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання та транзит газу на 2009-2019 роки. Зокрема, Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.

Деякі експерти заявили, що за цими контрактами Україна одержала найвищу в Європі ціну на газ.

Як повідомлялося, сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення збільшити граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).

Даний тариф у 1,4 раза перевищує рівень граничної ціни, що діяла до 1 січня поточного року (1425 грн.). За інформацією НКРЕ, тариф розраховано з урахуванням середньозваженої ціни імпортного газу, який купується НАК «Нафтогаз України» в 2009 році, – 228,8 дол. за тисячу кубометрів. Кінцева ціна газу, який реалізується НАК «Нафтогаз України» промисловим підприємствам і бюджетним організаціям, із урахуванням ПДВ і діючого тарифу на транспортування, становитиме 2570 грн. за тисячу кубометрів, що на 27%, або 713 грн. перевищить ціну на газ для промислових споживачів у грудні 2008 року. Кінцева ціна газу для підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості прогнозується на рівні 2425 грн. за тисячу кубометрів.