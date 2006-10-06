Кличко почав переговори з Льюїсом про бій-реванш

Український боксер Віталій Кличко заявив про своє можливе повернення на професійний ринг.

В інтерв`ю українським ЗМІ Кличко повідомив, що почав переговори про проведення бою-реваншу з британцем Ленноксом Льюїсом, якому програв технічним нокаутом у червні 2003 року в Лос-Анджелесі.

Кличко-старший відмовився відповісти на питання про те, на якій стадії зараз перебувають переговори, підтвердивши лише сам факт того, що переговорний процес почався. "Вважаю, що Леннокс Льюїс є одним з найсильніших боксерів в історії суперважкого дивізіону. Упевнений, що наша друга зустріч викличе величезний інтерес у світі. Переговори йдуть, але поки я б не хотів відкривати всі карти.", - відзначив український боксер, який завершив кар`єру в листопаді 2005 року.

За словами Кличка, щоб набрати форму до можливого поєдинку з Люїсом, йому буде потрібно 3-4 місяці тренувань. Нагадаємо, що перший бій цих суперників був зупинений після закінчення шостого раунду через те, що українець отримав сильне розсічення лівої брови, кровотечу з якої неможливо було зупинити. До моменту вимушеного завершення поєдинку Кличко вигравав у Люїса за суддівськими записами.

Після того поєдинку британський боксер півроку роздумував про продовження своєї спортивної кар`єри, а на початку 2004 року оголосив про закінчення виступів у професійному боксі. Кличко-старший після того, як Льюїс завершив виступати, завоював вакантний титул чемпіона WBC, проте в 2005 році через серію травм не зміг провести бій на захист свого титулу з американцем Хасимом Рахманом і також оголосив про завершення кар`єри.

Корреспондент