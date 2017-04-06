Українки намагались вивезти в Польщу корабельну зенітну гармату як гідравлічний елемент (фото)
Гармату перевозили фургоном на українській реєстрації.
Дві українки намагались ввезти на територію Польщі корабельну зенітну гармату під виглядом гідравлічного елементу, пише «Польське радіо».
Жінки спробували ввезти зенітну гармату AK-630 – 30-мм шестиствольну автоматичну корабельну артилерійську установку радянського виробництва. Видання зазначає, що така зброя знаходиться, зокрема, на кораблях Військово-морського флоту Польщі. Розпізнання зброї у справі розслідування здійснили військові експерти.
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Повідомляється, що контарбандисток затримали на кордоні співробітники Агентства внутрішньої безпеки.
Гармату з замком радянського виробництва перевозили фургоном на українській реєстрації 31 березня 2017 року. Польські правоохоронні органи затримали двох громадянок України, котрі їхали цим авто.