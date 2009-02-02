Ющенко написав Стельмаху гнівний лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Національного банку України вжити заходів щодо банків, які не повертають депозити після завершення терміну, на який банком залучалися кошти.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА.

Президент повідомляє, що останнім часом отримує численні звернення вкладників, яким банки відмовляють у поверненні депозиту, незважаючи на те, що термін, на який банком залучалися кошти, минув.

«Хочу наголосити на неприпустимості таких дій банківських установ в умовах складної фінансової ситуації. Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності», – наголошує Президент.

В.ЮЩЕНКО попереджає, що виникнення ситуацій, коли громадяни позбавлені доступу до депозитів, за якими настав термін повернення, створює підґрунтя для загострення соціальної напруги, оскільки свідчить про неспроможність держави гарантувати реалізацію конституційного права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю. Крім того, такі дії банків поглиблюють проблеми своїх клієнтів, зокрема тих, які в умовах зростання безробіття та падіння реальних доходів громадян, мають нагальну потребу у цих коштах. «Наразі необхідно докласти спільних зусиль регулятора та банківських установ для відновлення довіри до банківської системи», – переконаний Президент.

Ураховуючи важливість питання, В.ЮЩЕНКО вимагає встановити перелік банків, які допускають неповернення або несвоєчасне повернення коштів, порушуючи умови депозитних договорів, та застосувати заходи впливу до цих банків відповідно до діючого законодавства.

Президент також просить вжити вичерпних заходів щодо недопущення надалі подібних випадків на вітчизняному ринку банківських послуг.

Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №319 від 13 жовтня заборонив дострокове розірвання договорів по вкладах банківських депозитів. За даними Нацбанку, відтік депозитів із 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи становив 6,2 млрд. грн., або 2,7% від суми термінових банківських вкладів.