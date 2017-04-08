У Києві активісти зірвали написання диктанту з російської мови

Активісти партії "Національний корпус" заблокували вхід до Російського центру науки і культури (Россотрудничество) у Києві й таким чином зірвали заплановане написання диктанту з російської мови.

Про це йдеться у заяві "Національного корпусу" у Facebook.

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«Національний корпус заблокував російське представництво у Києві та зірвав диктант - акт солідарності за так званими «ЛДНР». В Україні під диктовку РФ не писатимуть», - наголосили в партії.

У «Національному корпусі» повідомили, що «Россотрудничество» ініціювало з'їзд, на якому вранці 8 квітня «російські общини мали писати «тотальний диктант», але до самого написання були залучені представники «республік ЛДНР».

«Активісти Національного Корпусу Київ прийшли під будівлю на вулиці Борисоглібській, де їх вже чекали правоохоронці, аби зірвати даний захід, що і вийшло успішно», - зазначили у партії.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» виступили з вимогою анулювати ліцензію «Сбербанка Росії» і замурували вхід до його відділення на вул. Володимирській. Подібні акції відбулись й в інших містах України.