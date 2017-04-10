У Києві бійці Нацгвардії встали на захист "Сбербанку" від активістів (фото)
Біля відділення "Сбербанку" в Києві проходить акція протесту, в той же час там вишикувалися військовослужбовці.
До "Сбербанку" прийшли активісти "Національного корпусу", які раніше блокували роботу відділень банку по всій країні.
Сьогодні, 10 квітня, після закінчення терміну "ультиматуму" було замуровано відділення банку в Харкові. "Безстрокова акція по блокуванню російських банків почалася в Харкові", - заявили активісти.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік. Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» та публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.
Політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України, вкладників цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.
Сбербанк Росії оголосив про продаж української "дочки". Покупцями виступають Norvik Banka (Латвія) і приватна білоруська компанія. Григорій Гусельников (через Norvik Banka) придбає 45%, Саїд Гуцерієв, власник білоруської компанії, - 55%. ЗМІ писали, що суму угоди оцінили в 130 млн доларів.
Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.