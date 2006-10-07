Кінах: Україна втрачає значні прибутки

Народний депутат, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що Україна щороку недоотримує значних прибутків через непослідовну політику держави щодо розвитку транзитно-транспортного потенціалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, про це він сказав сьогодні виступаючи на міжнародній конференції „Прикордонне співробітництво: нові можливості для вітчизняного бізнесу” в Ужгороді.

А.КІНАХ нагадав, що основні європейські транспортні коридори проходять через територію України. «Один цей факт є дуже серйозним чинником розвитку економки та інтеграції України у європейський і світовий економічний простір ”, - сказав він.

На думку А.КІНАХА, використанню транзитних можливостей України у повній мірі передусім заважає непослідовність та відсутність системи пріоритетів в державній транспортній політиці. Він нагадав, що ще кілька років тому була затверджена державна програма розвитку транзитного потенціалу, яка практично не виконується. Був прийнятий і дуже важливий закон про прикордонне співробітництво, але відповідні нормативні акти з його реалізації не затверджені до сьогодні.

А.КІНАХ вважає, що лише продумана та прозора тарифна політика, реалізація серйозних проектів щодо будівництва та модернізації інфраструктури кордону дозволить Україні наблизитися до європейських стандартів здійснення пасажирських та вантажних перевезень, в повній мірі реалізувати наш траспортно-транзитний потенціал.