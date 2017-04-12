На Волині знайшли масове поховання часів Другої світової війни (відео)

21:08, 12 квітня 2017
Суспільство
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У величезних братських могилах можуть бути поховані 11 тис. радянських військовополонених.

На Волині знайшли масове поховання часів Другої світової війни /

На Волині знайшли масове поховання часів Другої світової війни.

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Тут, за свідченням істориків, у величезних братських могилах можуть бути поховані 11 тис. радянських військовополонених і понад 10 тис. мирного, переважно єврейського населення.

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Теги: #поховання#Валинь