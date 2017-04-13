ВР дозволила присвоювати звання Героя України іноземцю із орденом Героїв Небесної сотні

Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України" (№6174).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 361, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом встановлюється, що звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

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Під час обговорення депутати пропонували передбачити норму, відповідно до якої звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю та особі без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку під час відстоювання та захисту інтересів України.

Проте, представник президента в парламенті, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко наголосила, що ця законодавча ініціатива була внесена саме як така, що стосується Революції Гідності, і такою й має лишатися.

Виносячи законопроект на голосування, голова парламенту Андрій Парубій не оголошував, що він ухвалюється з правкою.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.