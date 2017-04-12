Поліція просить КМДА ввести "сухий закон" у столиці на час Євробачення

Національна поліція України звернулася до КМДА з пропозицією обмежити продаж алкогольних напоїв, окрім пива в пластиковій тарі, на час проведення Євробачення. Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Київради Олександр Пабат.

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"У Києві не пити... Від міста знову хочуть обмежень на продаж міцних напоїв. На цей раз Нацполіція просить столичну адміністрацію прийняти рішення, розпорядження «Про заборону реалізації пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, столових вин...» до Євробачення. "Сухий закон" пропонується ввести з 4 по 15 травня на території Євромістечка (Хрещатик) та з 8 по 13 травня на території, прилеглій до МВЦ", - написав він.

Як відомо, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" пройде в Україні в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

Забезпечувати правопорядок під час проведення міжнародного конкурсу будуть 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, працівників Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.