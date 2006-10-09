UMC переходить на новий бренд

Український оператор мобільного зв`язку - компанія UMC перейде на новий бренд свого російського власника - компанії МТС. Про це повідомив в інтерв`ю газеті «Ведомости» президент МТС Леонід МЕЛАМЕД.

Точної дати переходу він не назвав, але, за його словами, «UMC скоро перейде на новий бренд МТС, ми виведемо туди нові продукти - сподіваємося, це додатково стимулюватиме абонентів підключатися до UMC».

Відповідаючи на питання «Ведомостей», що потрібно виправити в компанії UMC, яка з листопада 2005 року до серпня 2006 року втратила 3,5% ринку за кількістю абонентів, Л.МЕЛАМЕД заявив, що «в UMC особливо виправляти нічого - це прибутковий і швидко зростаючий бізнес». Як аргументування своєї тези він зазначив, що, зокрема, виручка UMC за другий квартал 2006 р. зросла на 23% порівняно з другим кварталом 2005 р. і становила 358 млн. дол.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (UMC) охоплює більше 91% території України, на якій проживає 95% населення. Компанія обслуговує більш як 16 млн. абонентів. UMC володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2005 рік становила 1,2 млрд. дол.

Компанія UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує більш як 66,66 млн. абонентів. Населення 87 регіонів Росії, а також Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС та її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, становить більше 230 млн. чоловік.

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