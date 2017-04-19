В Києві відбудеться I Міжнародний Форум перевізників Logistic UP: Тренди. Кейси. Інструменти

Вперше на одному майданчику зберуться не лише представники різних

сегментів ринку, а й представники влади: політики, чиновники, депутати.

Серед доповідачів: Глава комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич, Заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту Борис Козир, Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, В.о. голови Державної Фіскальної служби України Мирослав Продан, Директор ДП «Укрдорінвест» Олена Криворучко, Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе, Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишнів, Віце-президент ICL Cargo Logistics Ерез Абрамов, Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняк Михайло, Генеральний директор лізингової компанії «ЕСКА Капітал» Антон Дядюра. Члени транспортного комітету Верховної Ради України, Міністерство інфраструктури України, ДП «Укрдорінвест», Асоціація платників податків України, керівники найбільших транспортних підприємств країни в сфері транспортної логістики, паливної логістики, контейнерних перевезень, 3PL-оператори, директора по логістики інтернет-магазинів - лідерів галузі, торговий мереж, агрокомпаній, члени Асоціації міжнародних автоперевізників та Асоціації міжнародних експедиторів України, а також міжнародні експерти в сфері логістики.

Форум відбудеться 25 квітня 2017, Україна, Київ, вул. Мечникова, 2

БЦ «Парус», 2 поверх, Великий Конференц-зал.

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