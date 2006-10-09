На автошляху Київ-Одеса сталося 7 ДТП

Зранку 8 жовтня на автошляху "Київ-Одеса" сталося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула та восьмеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, причиною аварій стали несприятливі погодні умови (туман).

Зокрема, о 7.45 на 30 км автодороги водій автобусу „Вольво”, рухаючись в напрямку Києва, “не врахував дорожню обстановку (туман)” та допустив зіткнення з вантажним автомобілем „ЗІЛ-130”, що рухався в попутному напрямку. В результаті ДТП один пасажир автобуса загинув, а водій та двоє пасажирів цього ж автобуса отримали тілесні ушкодження, повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ.