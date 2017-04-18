У судовому засіданні в справі 5 екс-"беркутівців" оголошено перерву до 25 квітня

Святошинський районний суд Києва переніс на 11.30 25 квітня судове засідання у справі за обвинуваченням 5 колишніх бійців «Беркуту» в масових розстрілах на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів та народних засідателів.

“У судовому засіданні оголошується перерва до 11.30 25 квітня”, - зазначається в ухвалі суду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні суд дозволив прокуратурі продовжити слідчий експеримент у «справі Майдану», але не дав дозвіл на участь у ньому підозрюваних.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.