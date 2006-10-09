Погода: уночі будуть заморозки

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та південній частинах місцями тумани. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 22°; у Карпатах та на Прикарпатті вночі 1-6° тепла, на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

11-12 жовтня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 11 жовтня на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях невеликий дощ. Вночі та вранці окремі тумани. Вітер північний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту та у повітрі місцями заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла, у Карпатах 8-13°; у південній частині вночі 5-10° тепла, 11 жовтня в Криму до 13°, вдень 14-19°.

13-18 жовтня - без істотних опадів. Поступове зниження температури вночі до 4° тепла - 2° морозу, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях до 2° тепла - 4° морозу; вдень до 7-13° тепла, на півдні (крім Запорізької області) та на Закарпатті до 10-16°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°.

11-12 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту та в повітрі місцями заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.

13-14 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-13° тепла.