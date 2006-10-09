Українська зернова асоціація заявляє про повну зупинку експорту з України

Українська зернова асоціація (УЗА) заявляє про повну зупинку зернового експорту з України у зв`язку з невидачею ліцензій.

Як йдеться в повідомленні, Українська зернова асоціація звернулася до міністра аграрної політики Юрію МЕЛЬНИКА і міністра економіки Володимира МАКУХИ з листами щодо проблем, пов`язаних з невидачею ліцензій на експорт пшениці.

За інформацією асоціації, станом на 10 годин понеділка, 9 жовтня 2006 р., жодної ліцензії на експорт пшениці з України ще не видано.

«У зв`язку з цим у портах України простоюють теплоходи, зростають черги вагонів із зерном. Через трамбування українських портів зерном можуть бути оголошені конвенції. Щодня в результаті штрафних санкцій збільшуються фінансові втрати українських компаній».

При цьому в асоціації зазначили, що одержати інформацію про те, коли ж будуть одержані перші ліцензії неможливо.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 28 вересня 2006 р. № 1364 ввів ліцензування експорту зерна.

Кабінет Міністрів прийняв рішення доповнити доповнення 12 до постанови Кабміну від 30 грудня 2005 р. № 1304 “Про затвердження переліків товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню, і обсягів квот у 2006 році” позицією «Продовольча пшениця і суміш пшениці та жита (меслін)». Ця постанова набула чинності з дня її публікації.