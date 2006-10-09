Міліція знову не змогла вручити повістку Засусі

Чергова спроба міліції вручити повістку голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію ЗАСУСІ з’явитися для надання свідчень закінчилася невдачею.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Київській області.

Зокрема, за даними ЦГЗ, сьогодні співробітники Головного слідчого управління УМВС України в Київській області знову спробували вручити повістку А.ЗАСУСІ з проханням з’явитися для надання свідчень у кримінальній справі про нецільове використання 2 млн. грн. бюджетних коштів, “однак ця спроба закінчилася нічим”.

За інформацією співробітників ЦГЗ, начальник відділу з питань боротьби з економічними злочинами Васильківського райвідділу міліції Василь КАЧАНОВ з групою співробітників міліції сьогодні намагався вручити повістку А.ЗАСУСІ за місцем його проживання в селі Ковалівка. Однак охорона будинку не взяла зазначене повідомлення, мотивуючи це тим, що «не уповноважена».

В той же час намагання співробітників міліції надати повістку для подальшої передачі особі, яка викликається, через приймальню народного депутата України Тетяни ЗАСУХИ (її громадська приймальня знаходиться у цьому ж селі – УНІАН), теж не увінчалися успіхом, оскільки представники приймальні Т.ЗАСУХИ також відмовилися спілкуватися з представниками правоохоронних органів.

Разом з тим один з керівників управління Державної служби з питань боротьби з економічними злочинами УМВС України в Київській області зателефонував до Т.ЗАСУХИ з зазначеного приводу, на що отримав відповідь, що вона з чоловіком (А.ЗАСУХОЮ – УНІАН) знаходиться в Казахстані, і коли повернуться до України, невідомо, повідомили у ЦГЗ.

Тим не менше у Головному слідчому управління УМВС Київщини ще сподіваються, що завтра о 10.00 А.ЗАСУХА з’явиться для надання пояснень.

Як повідомлялося, влітку минулого року МВС, щоб вручити повістку А.ЗАСУСІ, застосовувало гелікоптер та залучило бійців спецназу. Тоді правоохоронці вручили матері А.ЗАСУХИ повістку про виклик до суду її сина.

Екс-губернатору Київщині інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків") і ч.2 ст.366 ("службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків").

12 липня 2005 року А.ЗАСУХА був оголошений у міжнародний розшук.