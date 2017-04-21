Підрядники обіцяють здати в експлуатацію "Льодову арену" в Краматорську у вересні - Жебрівський
Населення Краматорська зросло і потребує соціально-культурних закладів.
Підрядники обіцяють здати в експлуатацію після будівництва «Льодову арену» в Краматорську приблизно у вересні.
Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у соціальній мережі Facebook.
Читайте такожВідновити електропостачання Авдіївки знову не вдалось - Жебрівський
"Повним ходом йде будівництво «Льодової арени» в Краматорську. Підрядники обіцяють здати об’єкт, орієнтовно, у вересні поточного року. Кошти на будівництво Арени виділили із обласного бюджету, частину коштів дав і бюджет міста. Це буде крите льодове поле розміром 30 на 60 метрів, з трибунами на 430 місць та допоміжними приміщеннями. Поруч з Ареною буде два тенісних корти, дитячий майданчик та паркінг", - заявив Жебрівський.
"Після російської агресії населення Краматорська зросло, у тому числі, й за рахунок переселенців. Нині це майже 250 тис. жителів. Місто стало обласним центром і потребує подібних соціально-культурних закладів. Цього року в Краматорську завершимо реконструкцію парку «Сад Бернацького» та парку ім. Пушкіна, а також зробимо спортивні майданчики із штучним покриттям", - повідомив Жебрівський.