В Одесі суд заарештував підозрюваних у масштабній контрабанді амфетаміну іноземців

В Одесі суд заарештував двох громадян Сирії, підозрюваних у причетності до контрабанди майже 180 кг психотропної речовини «каптагон», що є аналогом амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 24 квітня за клопотанням прокуратури області Приморський районний суд Одеси взяв двох підозрюваних під варту.

«Водночас судом визначено розмір застави у сумі 20 млн грн кожному», - зауважили в прес-службі.

Зазначається, що регіональною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та відділом по боротьбі з контрабандою Одеської митниці ДФС було затримано велику партію психотропних речовин.

Зокрема, під час проведення митного контролю вантажу (жіночого взуття), що прибув із Бейрута до Одеського морського торговельного порту, правоохоронці виявили майже 180 кг таблеток «каптагону».

Як зазначили в прокуратурі, одеські правоохоронці майже тиждень контролювали переміщення зазначеного контейнера територією України: його вивезення з Одеського порту, розмитнення в Києві та вивантаження в Кіровоградській області.

Читайте такожУ Миколаєві заарештували підозрюваного в організації нарколабораторії

Після огляду контейнера з прихованими від митного контролю психотропними речовинами, зазначений контрабандний вантаж було вилучено в Одеському порту й замінено на імітаційний.

«У ході розслідування затримано двох громадян Сирійської Арабської Республіки та повідомлено про підозру», - повідомили в прес-службі.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) здійснює управління СБУ в області.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в області, психотропні таблетки, відомі під назвою «каптагон», наркоділки намагалися незаконно перемістити в контейнері з жіночим взуттям загальною кількістю 2,39 тис. пар.

Вантаж прибув до Одеського морського торговельного порту з Лівану.

За результатами аналітично-пошукової роботи контейнер було поставлено на контроль. Під час сканування в 976 парах взуття під устілками було виявлено таблетки кремового кольору.

«Експрес-аналізатор «Сигма» дав позитивний результат на «амфетамін». Загальна кількість вилучених таблеток становила 176,772 кг», - повідомили в главку.

Зазначається, що фахівці УСБУ в Одеській області затримали трьох осіб, причетних до контрабанди.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в Одесі було проведено спецоперацію із затримання підозрюваних у причетності до контрабанди 180 кг психотропної речовини вартістю 6 млн грн. В УСБУ області, зокрема, повідомили, що серед товару, який призначався для київської фірми, приховано майже 180 кг психотропної речовини «каптагон», що є аналогом амфетаміну.