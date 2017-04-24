В Одесі вилучили рекордну партію контрабандного амфетаміну

В Одесі СБУ вилучила рекордну партію контрабандної психотропної речовини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з митниками вилучили контрабанду 23 квітня.

Правоохоронці встановили, що наркоділки з однієї з країн Середземномор'я направили в Одеський морський порт контейнер нібито з вантажем взуття. При перевірці вантажу з'ясувалося, що серед товару, який призначався для київської фірми, приховано 180 кг психотропних речовин «каптагон». За інформацією спецслужби, Україна використовувалася як транзитна країна для доставки наркотиків замовникам в одну з країн Близького Сходу.

Читайте такожЕкс-чиновницю Миколаївської ОДА викрили у зловживаннях при закупівлі ліків

Відзначається, що вартість вилученого наркотику за цінами «чорного ринку» становить 6 млн дол. Оперативники спецслужби також затримали трьох підозрюваних при отриманні вантажу.

Двом із затриманих (іноземцям) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.