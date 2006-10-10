Розпочалися заходи з відзначення 64-ої річниці створення УПА

У Луцьку сьогодні розпочалися урочисті заходи з нагоди відзначення 64-ої річниці створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, у Народному домі „Просвіта” сьогодні відкрилася фотовиставка „Галерея повстанської слави”. На ній зібрані унікальні фотографії, документи про діяльність учасників національно-визвольної війни.

Завтра, 11 жовтня, в Народному домі „Просвіта” бажаючі зможуть відвідати тематичну книжкову виставку „Там, далеко на Волині, зародилася УПА”, оскільки, як свідчать історичні джерела, перші партизанські загони українських націоналістів виникли на Поліссі та Волині. А, протягом 12-15 жовтня в кінотеатрі „Промінь” відбудеться перегляд кінофільмів „Залізна сотня”, „Автентат: осіннє вбивство”, „Останній бункер”, „Нескорений”.

У п’ятницю, 13 жовтня, відбудеться урочиста Академія та святковий концерт.