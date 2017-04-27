Україна готова блокувати антиукраїнське телерадіомовлення у зоні АТО - Турчинов

Проект блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення в зоні АТО готовий до реалізації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомили у прес-службі РНБО.

Читайте такожУ Чонгарі відкрили телевежу: сьогодні почнеться мовлення на Крим (фото)

«Інформаційна агресія – одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО - одна з наших пріоритетних задач», - наголосив він.

Турчинов додав, що керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту, «який дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО».

Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, секретар РНБО звернувся до прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту.

«Запропоноване Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації обладнання українського виробництва, воно ефективно вирішує покладені на нього завдання та на порядок дешевше за іноземні аналоги», - зауважив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада планує провести конкурси на частоти для мовлення у зоні АТО та Криму.