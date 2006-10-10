Росія перевірить українських постачальників вина

Росспоживнагляд перевірить українських постачальників вина. На думку відомства, з території України до Росії надходить молдавське вино. Про це повідомляє Агентство національних новин.

Як заявив головний державний санітарний лікар Геннадій Оніщенко, його підозри з приводу можливих поставок в країну молдавського вина через Україну починають виправдовуватися. "Будуть проаналізовані всі постачальники вина на російський ринок з України, що з`явилися останнім часом, для того, щоб припинити реекспорт молдавських виноматеріалів", - пообіцяв глава відомства.

Заборона на ввезення вин з Молдавії була введена 27 березня 2006 року. Тоді Росспоживнагляд знайшов в зразках продукції пестициди. Відомство також заборонило імпорт грузинських вин і мінеральних вод.

Лента.ру