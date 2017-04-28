Імператриці російської естради поки не заборонили в'їзд до України, незважаючи на концерти в Криму (документ)

Служба безпеки України не приймала поки що рішень про заборону на в'їзд на територію країни відомій російській співачці Ірині Аллегровій, яка відвідала з концертами окупований Крим. Про це йдеться у відповіді спецслужби на інформаційний запит "Апострофа".

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"Компетентними підрозділами на ваш запит від 24 квітня повідомляємо: органами СБУ рішення про заборону в'їзду в Україну вказаної вами особи не приймалося", - відповіли в Службі безпеки.

Зазначимо, що Аллегрова ще в 2015 році виступала в Ялті на влаштованому окупантами святі "День Росії". Відвідувала Аллегрова Крим і вже в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.