Біля Куликова поля в Одесі виявили рюкзак з вибухівкою (фото)

В Одесі на Привокзальній площі, в районі Куликова поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, поліцейські виявили рюкзак під час патрулювання території міста.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

В рюкзаку були виявлені гранати "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумуляторна батарея і тротилова шашка ТШ-400.

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Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на експертизу. Всі обставини встановлюються.

У прес-службі нагадали, що поліція Одеси працює в посиленому режимі. На вулицях міста працюють понад 2 тисяч правоохоронців.

Як уточнив у коментарі "Українській правді" речник НПУ Ярослав Тракало, чорний рюкзак з вибухівкою був виявлений близько 1 години ночі на території автостоянки.