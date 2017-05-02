У Херсоні під час масових заходів двоє людей отримали тілесні ушкодження - поліція

У Херсоні під час масових заходів, присвячених Міжнародному дню солідарності трудящих 1 травня, двоє людей отримали легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполіції в Херсонській області.

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«Сьогодні в Херсоні відбулися два масових заходи. О 09.30 на площі біля обласного драмтеатру відбувся мітинг, в якому взяли участь більше 100 осіб. Ще один мітинг пройшов у парку Слави. На заході були присутні близько 300 осіб», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час проведення першого заходу сталася спроба відібрати червоний прапор у мітингувальника. Поліцейські негайно на місці припинили конфлікт.

Під час другого заходу стався словесний конфлікт, який переріс у кілька сутичок. Вони були локалізовані співробітниками поліції.

Зараз до Херсонського відділу поліції звернулися двоє чоловіків із заявами про отримання тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація — ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження». Кількох громадян доставили в поліцію. Вживаються заходи для встановлення всіх обставин події.

«Також до Херсонського відділу поліції надійшла інформація про те, що невідомі громадяни розбили вікна і закидали димовими шашками приміщення офісу політичної партії. Ніхто з громадян не постраждав. Попередня правова кваліфікація — ст. 296 КК України «Хуліганство», - додали в главку.