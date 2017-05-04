Синод УГКЦ не підтвердив "божественність" голосів у голові монахині з Тернопільщини

Синод Української греко-католицької церкви (УГКЦ) не підтверджує божественність голосів, які чує монахиня з монастиря на Тернопільщині і подає їх як послання Боже. Про це йдеться в заяві синоду, опублікованій на офіційній сторінці Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ.

У ній вказано, що з 2004 року у двох монастирях УГКЦ – Святого Теодора Студита, що знаходиться в с. Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області та Введення в храм Пресвятої Богородиці, що в с. Великі Бірки Тернопільського району, поширювалися так звані «об’явлення» і «послання».

«У цих монастирях стверджувалося, що одна із сестер, Марія Баран, «чує голос» Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої Богородиці та окремих святих. Деякі «послання» записував о. Антоній Григорій Планчак, який підтверджував їх вірогідність і походження від Бога, не маючи на це ніякого права і повноваження. Протягом 2005–2015 років у згаданих монастирях було проведено кілька канонічних візитацій, під час яких виявлено багато порушень монашої дисципліни, порядку і було вказано шляхи усунення цих порушень. Проте ані тодішні настоятелі, ані більшість ченців і черниць не прислухалися до вказівок церковної влади», – йдеться в заяві.

Для з’ясування і вирішення складних питань та проблем у цих монастирях з благословення глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, була здійснена ґрунтовна канонічна візитація, яку провели три єпископи: Михайло (Бубній), Екзарх Одеський, голова Патріаршої комісії у справах монашества УГКЦ, Йосафат (Мощич), Єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії, і Теодор (Мартинюк), Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Крім того, для вивчення змісту й правдивості «об’явлень», «голосів» і «послань» Блаженніший Святослав створив був спеціальну комісію з фахівців у цих питаннях, яку очолювала с. Наталія Мельник, генеральна настоятелька Згромадження сестер Пресвятої родини, голова Ради вищих настоятельок інститутів богопосвяченого життя УГКЦ.

У своїх дослідженнях комісія керувалася критеріями, які визначені спеціальним документом Конгрегації у справах доктрини віри 1978 року, що був опублікований у 2011 році.

Вищезгадані групи фахівців, виконуючи поставлене перед ними завдання, виявили в обох монастирях факти зловживання духовним саном, що призвело до шкідливих наслідків для духовного життя, психічного і фізичного здоров’я багатьох людей. Комісія не виявила жодних ознак того, що «об’явлення», чи «голоси», с. Марії Баран та інших сестер Монастиря Введення в храм Пресвятої Богородиці мають надприродне походження. Натомість було стверджено, що ті, хто їх поширює, маніпулюють поняттями чернечого послуху та духовного проводу.

«Прагнемо повідомити духовенство, монашество і мирян нашої Церкви, що ці «об’явлення» суперечать вірі та навчанню Церкви і монашій традиції. Застерігаємо всіх вірних від їх використання для особистого духовного життя чи передавання іншим. Подаємо до загального відома, що с. Марія Баран і о. Антоній Григорій Планчак не можуть більше від імені Церкви надавати духовний провід вірним і розповсюджувати будь-які «об’явлення» чи «послання», – сказано в заяві.

Від імені УГКЦ синод попросив пробачення у всіх тих, хто постраждав від обману «об’явлень» чи кому було завдано духовної кривди або шкоди психічному чи фізичному здоров’ю.

При цьому члени синоду повідомили про намір реорганізувати обидва монастиря.

«Запевняємо всіх, що ті кроки, які церковна влада зробила чи робить щодо згаданих монастирів, спрямовані на добро і захист людської гідності як членів самих монаших спільнот, так і тих, що звертатимуться до цих богопосвячених інституцій по духовний провід», – йдеться наприкінці заяви.