Кількість абонентів мобільного зв`язку в Україні наближається до кількості населення

Кількість абонентів мобільного зв`язку в Україні станом на початок жовтня 2006 року, за даними компаній і за експертними оцінками, зросла, порівняно з серпнем 2006 року, більш як на 1 млн. і становила 39,6 млн. чоловік.

Лідером з абонентної бази мобільного зв`язку за підсумками липня 2006 року, як і раніше, залишається компанія «Київстар», кількість абонентів якої, за даними компанії, зросла у вересні майже на 3% і становила на 1 жовтня ц.р. 17,709 млн. чоловік.

Кількість абонентів оператора мобільного зв`язку UMC до 31 вересня 2006 року зросла на 2,7% і становила 16,359 млн. чоловік.

На третьому місці в українському рейтингу операторів мобільного зв`язку перебуває компанія «Астеліт» (торгова марка life:)), яка, за даними джерела в компанії, на кінець вересня обслуговувала більш як 4,530 млн. чоловік.

Абонентна база компанії «Українські радіосистеми», за даними компанії, станом на 1 жовтня 2006 року становила майже 940 тис. чол.

У компанії «Голден телеком» кількість абонентів станом на кінець вересня становила більше 50 тис. чол.