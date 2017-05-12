Один з фаворитів Євробачення-2017 заспівав у київському барі (відео)

Представник Португалії на Євробаченні-2017 Сальвадор Собрал, один з претендентів на перемогу в конкурсі, заспівав кілька пісень в одному з барів Києва.

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Акомпанували співакові музиканти Groovin' High, йдеться у повідомленнях бенду в соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, друге місце на Євробаченні, згідно з прогнозами букмекерів, може посісти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois.