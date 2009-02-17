Недосконалість закону дає змогу отримати подвійне громадянство

Т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО визнає, що недосконалість українського законодавства дає можливість отримати подвійне громадянство.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Людина може отримати ізраїльський, американський, російський паспорт. Законодавство України жодним чином не встановлює відповідальності або обмеження цього права громадянина. Вашого, мого, наших дітей. Тому в цей закон необхідно внести відповідні зміни. Дайте більше повноважень органам внутрішніх справ, і тоді не треба буде грати в цю гру", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Зараз ми всі визнали, що в законі про громадянство є один серйозний недолік: к ньому дуже чітко виписана процедура набуття громадянства, але зовсім відсутня відповідальність громадянина, який хоче отримати паспорт будь-якої іншої держави. А відтак, не можна обмежувати громадянина в його правах, якщо вони не обмежені законом", - додав він.