Гройсман: Євробачення-2018 має залишитися в Україні

17:15, 12 травня 2017
Суспільство
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Гройсмана вразив музичний виступ українських ведучих Євробачення.

Гройсман сподівається на перемогу України / Фото УНІАН

Євробачення-2018 має залишитися в Україні, вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців. Євробачення-2018 має залишитися в Україні", - написав він, прикріпивши фрагмент ефіру з півфіналу 11 травня.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00. Україну представляє рок-гурт O.Torvald.

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Теги: #Гройсман#Євробачення