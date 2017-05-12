Гройсман: Євробачення-2018 має залишитися в Україні

Євробачення-2018 має залишитися в Україні, вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців. Євробачення-2018 має залишитися в Україні", - написав він, прикріпивши фрагмент ефіру з півфіналу 11 травня.

Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців :) Євробачення 2018 року має залишитися в Україні#Євробачення2017#Eurovisionpic.twitter.com/8dALunE7Gz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 12, 2017

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00. Україну представляє рок-гурт O.Torvald.